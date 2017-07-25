БИШКЕК, 25 июл — РИА Новости. Правоохранительные органы Киргизии задержали 30 гостей, устроивших массовую драку со стрельбой из дробовика в селе Степном Жайыльского района республики, сообщает во вторник Sputnik Кыргызстан.
В результате драки один человек получил ранение дробью из ружья, милиция задержала 30 человек в возрасте от 24 до 29 лет.
"По данному факту заведено уголовное дело по статье "хулиганство". В изоляторе временного заключения оставили двух человек, остальных отпустили", — сообщает агентство.
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