На свадьбе в Киргизии гости устроили массовую драку со стрельбой

БИШКЕК, 25 июл — РИА Новости. Правоохранительные органы Киргизии задержали 30 гостей, устроивших массовую драку со стрельбой из дробовика в селе Степном Жайыльского района республики, сообщает во вторник Sputnik Кыргызстан.

По данным агентства, инцидент произошел в ночь с 22 на 23 июля. "В поселке праздновали свадьбу. Гостями были несколько молодых людей из другого села. По неизвестным причинам между ними и местной молодежью возникла перепалка, которая переросла в драку", — сообщает агентство.

В результате драки один человек получил ранение дробью из ружья, милиция задержала 30 человек в возрасте от 24 до 29 лет.

"По данному факту заведено уголовное дело по статье "хулиганство". В изоляторе временного заключения оставили двух человек, остальных отпустили", — сообщает агентство.

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