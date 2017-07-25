МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Число жертв лихорадки денге на Шри-Ланке превысило 300 человек, сообщает представительство Красного Креста в стране.

Ранее сообщалось, что с начала года зарегистрировано более 68 тысяч случаев заболевания, 205 из которых привели к летальному исходу.

"Наши волонтеры в округе Гампаха занимаются мероприятиями по дезинфекции (помещений — ред.), на данный момент число погибших в результате болезни превысило 301 человека", — говорится в заявлении организации, размещенном в микроблоге Twitter.

Our #volunteers in Gampaha are engaging in #dengue cleaning activities as over 301 people thus far have been killed from the disease. #LKA pic.twitter.com/52npXR6VgJ — Sri Lanka Red Cross (@SLRedCross) 25 июля 2017 г.

​Ранее Ростуризм порекомендовал российским гражданам при планировании поездки в Шри-Ланку учитывать риски заражения лихорадкой денге.

Лихорадка денге — вирусная инфекция, передающаяся укусами москитов (Aedes aegypti). Симптомами являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов. По данным Роспотребнадзора, за последние два года в России было почти 400 случаев лихорадки денге, завезенных, в том числе, из Таиланда, Вьетнама, Индонезии, Индии, Доминиканской Республики, Шри-Ланки и Мальдивских островов. Около 300 завезенных случаев малярии, 18 случаев завоза лихорадки Зика и 14 — бруцеллеза.