НЬЮ-ДЕЛИ, 25 июл — РИА Новости. Жилой дом обрушился во вторник в Мумбаи, более 30 человек могут находиться под завалами, сообщает агентство ANI.

Инцидент произошел во вторник утром в районе Гхаткопар на северо-востоке Мумбаи. На место прибыли спасатели и пожарные, из-под завалов удалось извлечь 9 человек, еще более 30 могут находиться под обломками.

Причины происшествия пока не известны, но обрушения жилых зданий нередко происходят в Индии из-за несоблюдения норм безопасности и использования некачественных стройматериалов.

#Visuals: Ghatkopar (Mumbai) building collapse — 9 people rescued, more than 30 still feared trapped. pic.twitter.com/TWatJ1yuNu — ANI (@ANI_news) 25 июля 2017 г.

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