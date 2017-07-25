В ОАЭ призвали Турцию придерживаться нейтральной позиции по Катару

ДУБАЙ, 25 июл — РИА Новости. Визит турецкого президента Тайипа Эрдогана в арабские страны не привнёс ничего нового в кризис вокруг Катара, а Турции лучше придерживаться нейтральной позиции в этом вопросе, считает государственный министр ОАЭ по иностранным делам Анвар Гаргаш.

Эрдоган в воскресенье и понедельник совершил турне по Саудовской Аравии, Катару и Кувейту с целью поиска путей для урегулирования катарского кризиса. Сам Эрдоган заявил, что его визит в эти страны стал важным шагом к урегулированию катарского кризиса.

"Визит президента Турции не несет ничего нового. Из-за поспешной позиции его страны нейтралитет был бы наилучшей позицией для Анкары. Пересмотр Катаром (своих позиций) поможет достичь того, чего не достигнут никакие визиты", — написал Гаргаш в своём аккаунте в Twitter.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.