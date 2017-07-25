На вокзале в Канне задержали более 150 мигрантов
09:4225.07.2017
(обновлено: 09:50 25.07.2017)
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Французская полиция задержала более 150 мигрантов на вокзале в Канне, сообщает телеканал BFMTV.
"Было произведено 156 задержаний, большая часть задержанных — из Судана", — цитирует телеканал заявление полиции. Как сообщается, все задержанные планировали подать заявку на предоставление убежища в Марселе.
В середине июля премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил о создании дополнительных 7,5 тысяч центров для размещения лиц, просящих убежище.