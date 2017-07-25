В Днепре в ходе перестрелки погибли два человека

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости. Два человека погибли, еще пятеро получили ранения в результате перестрелки в украинском городе Днепр (бывший Днепропетровск) и были госпитализированы, сообщила пресс-служба главного управления полиции в Днепропетровской области Украины.

По информации ведомства, накануне около 20.00 (совпадает с мск) в полицию поступила информация, что по проспекту Гагарина, 92 в Шевченковском районе Днепра слышны выстрелы и на асфальте лежит неподвижное тело мужчины. Прибыв на место происшествия, полицейские выяснили, что неизвестные подъехали на автомобиле и из автоматического оружия ранили шестерых граждан, которые находились на летней площадке кафе. После этого злоумышленники скрылись с места преступления на автомобиле.

"В результате стрельбы на месте погиб один человек, шестеро были доставлены в больницу. Позже один из них скончался от полученных травм… Никто из прохожих в результате стрельбы не пострадал", — говорится в сообщении, обнародованном на станице областной полиции в Facebook.

Полиция по данному факту возбудила уголовное дело статье "умышленное убийство".