В Днепре в ходе перестрелки погибли два человека

КИЕВ, 25 июл — РИА Новости. Два человека погибли, еще пятеро получили ранения в результате перестрелки в украинском городе Днепр (бывший Днепропетровск) и были госпитализированы, сообщила пресс-служба главного управления полиции в Днепропетровской области Украины.
"В результате стрельбы на месте погиб один человек, шестеро были доставлены в больницу. Позже один из них скончался от полученных травм… Никто из прохожих в результате стрельбы не пострадал", — говорится в сообщении, обнародованном на станице областной полиции в Facebook.
Полиция по данному факту возбудила уголовное дело статье "умышленное убийство".