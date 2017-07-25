Китай пригласил короля Таиланда посетить страну с государственным визитом

БАНГКОК, 25 июл – РИА Новости. Руководство КНР пригласило короля Таиланда Маха Ватчиралонгкона посетить Китай с государственным визитом, сообщает во вторник интернет-версия газеты Nation со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник.

По словам источника, приглашение было направлено таиландскому монарху сразу после его восшествия на престол в декабре прошлого года и подтверждено во время состоявшегося в воскресенье и понедельник официального визита в Таиланд министра иностранных дел КНР Ванг И, говорится в сообщении.

Если такой визит состоится, он станет первым в истории визитом таиландского главы государства в Китай, пишет издание.

Король Маха Ватчиралонгкон, наследовавший своему отцу королю Пхумипхону Адулъядету, царствовавшему в Таиланде в течение 70 лет и скончавшемуся в октябре 2016 года, с момента вступления на престол в декабре 2016 года пока не совершил ни одного государственного визита в зарубежные страны.