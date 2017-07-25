Нетаньяху поблагодарил Трампа за помощь в посольстве Израиля в Иордании

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 июл — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента США Дональда Трампа за помощь в возвращении на родину сотрудников посольства в Иордании.

Эвакуация по соображениям безопасности потребовалась после того, как охранник дипмиссии застрелил двух местных жителей, отбиваясь от нападения.

"Я благодарю президента Трампа за то, что он дал указание (своему зятю и советнику) Джареду Кушнеру и направил (своего представителя по международным переговорам) Джейсона Гринблатта помочь нам в усилиях по оперативному возвращению домой персонала израильского посольства", — сказано в заявлении, которое от имени Нетаньяху распространила его канцелярия.

"Я также благодарю короля (Иордании) Абдаллу за наше тесное сотрудничество", — заявил глава правительства.

Сложности с возвращением дипломатов на родину возникли из-за того, что иорданские власти отказывались выпускать легко раненного сотрудника службы охраны посольства в Аммане.

Ранее сообщалось, что у охранника по не афишируемой пока причине произошла ссора с рабочими, которые меняли мебель в арендованной им квартире в Аммане. Один из рабочих набросился на израильтянина с отверткой, тот открыл ответный огонь. От полученных ранений скончались нападавший и хозяин квартиры.