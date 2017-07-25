В колонии для несовершеннолетних в Гватемале произошел бунт

МЕХИКО, 25 июл – РИА Новости. Не менее 12 человек получили ранения в результате бунта в исправительном центре Las Gaviotas для несовершеннолетних в Гватемале, сообщила представитель секретариата по социальному благополучию при администрации президента Памела Мотта.

В разгар бунта 11 человек попытались бежать, однако вскоре были пойманы, отмечает портал Prensa Libre.

"Создана группа для диалога между властями центра и подростками. Национальная гражданская полиция и секретариат сейчас работают, чтобы вернуть контроль над зданием", – заявила Мотта.

В начале июля в результате бунта в том же центре погибли трое и были ранены еще несколько человек. В июле 2015 года два преподавателя того же исправительного центра были убиты в результате бунта своих подопечных. Тогда бунт начался после столкновения представителей двух противоборствующих банд — Barrio-18 и Mara Salvatrucha. Малолетним преступникам удалось завладеть огнестрельным оружием.