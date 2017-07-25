В Мексике ликвидировали пять членов банды, похищающей топливо

МЕХИКО, 25 июл – РИА Новости. Еще пять членов банды "Буканас", занимающейся воровством бензина, ликвидированы в мексиканском штате Пуэбла в результате столкновения с подразделениями морской пехоты.

"Во время столкновения… погибли пять предполагаемых членов преступной группы "Буканас", — сообщила в понедельник прокуратура Пуэблы.

Таким образом, за последние дни убиты уже девять членов банды. В минувшую пятницу четыре преступника были застрелены также в ходе боя с морской пехотой, погиб один военный.

Ранее глава нефтяной компании Pemex Хосе Антонио Гонсалес Анайя сообщал, что ежегодные потери в результате воровства нефтепродуктов составляют в Мексике порядка 20 миллиардов песо (около 1,1 миллиарда долларов). Этот вид нелегального бизнеса весьма развит в латиноамериканской стране. В декабре 2010 года взрыв на месте незаконной врезки в трубу унес жизни сразу 29 человек в поселке Сан-Мартин-Тексмелукан в Пуэбле, подобные взрывы с меньшим числом жертв постоянно происходят в разных мексиканских штатах.