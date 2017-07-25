БЕРЛИН, 25 июл — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Париж и Берлин призвали стороны конфликта в Донбассе принять меры для обмена заключенными по принципу "всех для всех" до конца года, говорится в совместном заявлении канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона по итогам состоявшегося в понедельник телефонного разговора в формате "нормандской четверки".

"Французский президент и федеральный канцлер призвали стороны предпринять взаимные шаги на основе работы рабочей группы по гуманитарным и экономическим вопросам, чтобы, как это предусмотрено в минских соглашениях, до конца года продолжить обмен заключенными по принципу "все на всех", — говорится в документе, распространенном ведомством канцлера ФРГ.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Один из форматов, в котором обсуждается урегулирование на Украине, — "нормандский", с участием лидеров РФ, Франции, Германии и Украины.