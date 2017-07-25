Пакистан вызвал представителя МИД Индии в связи с нарушением перемирия

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. МИД Пакистана в понедельник вызвал заместителя Верховного комиссара Индии Дж. П. Сингха после предположительных нарушений прекращения огня индийскими войсками на линии контроля в Кашмире, сообщает издание Hindu.

По информации издания, МИД Пакистана осудил нарушение прекращения огня и заявил, что индийские войска прибегли к "неспровоцированной стрельбе" 21 июля, в результате которой в деревне Гикот погиб один человек и трое пострадали.

"Преднамеренные действия против гражданских лиц — действительно недостойно и противоречит человеческому достоинству и международным правам человека…", — заявил генеральный директор подразделения МИД Пакистана по Южной Азии Мухаммад Файсал.

На линии контроля между Пакистаном и Индией регулярно происходят нарушения режима прекращения огня, частота которых, как правило, усиливается на фоне обострения отношений. При этом Исламабад и Дели обвиняют друг друга в нарушениях перемирия и "неспровоцированной" стрельбе. Как правило, потери обеих сторон редко озвучиваются официально, в то же время обе стороны обвиняют друг друга в завышении потерь противоположной стороны.