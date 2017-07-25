Судья разрешил комиссии Трампа по выборам собирать данные об избирателях

ВАШИНГТОН, 25 июл — РИА Новости. Федеральный судья в округе Колумбия в понедельник дал согласие на сбор информации по избирателям комиссии по честным выборам, созданной президентом США Дональдом Трапом, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

В прошлом месяце комиссия запросила штаты предоставить доступную информацию по зарегистрированным избирателям, их именам, датам рождения, номерам социальных карт, однако позднее попросила подождать, пока судья вынесет решение по иску, который был подан информационным центром по электронной конфиденциальности.

Судья окружного суда США Коллин Коллар-Котелли отказала в просьбе адвокатской группы заблокировать сбор данных. Вице-председатель комиссии по выборам Крис Кобач назвал это "крупной победой".

Комиссия была учреждена в мае исполнительным указом президента Трампа. Комиссии предстоит изучить процесс голосования на федеральных выборах. Комиссия представит президенту оценки и рекомендации по укреплению доверия к выборам и определит, какие законы или действия кого бы то ни было приводят к снижению этого доверия.

Также предстоит выяснить, какие уязвимые места существуют в процессе и техническом обеспечении выборов, "включая регистрацию избирателей и мошенничество при голосовании".

Трамп после избрания заявлял о массовых фальсификациях на президентских выборах, которые он выиграл, и обещал провести расследование, но не приводил свидетельств в подтверждение своих слов. В частности, Трамп заявил, что за его соперника Хиллари Клинтон голосовали миллионы нелегальных мигрантов, а также "мертвых душ". Официальные лица, ответственные за проведение выборов, заявляли, что сведений о массовых нарушениях не было.