Премьер Польши считает, что вето замедляет проведение судебных реформ

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Премьер-министр Польши Беата Шидло заявила, что вето, которое президент страны Анджей Дуда наложил на законопроекты о судебной системе, замедлит реформы, передает агентство Рейтер.

"Мы все хотим жить в справедливой Польше, вот почему необходимы реформы судов. Сегодняшнее вето президента замедлило работу по этим реформам", — приводит агентство слова Шидло.

Ранее глава государства заявил, что ветирует два спорных законопроекта, которые вызвали массовые акции протеста в стране. Он пояснил, что воспользовался правом вето, "поскольку они (проекты) требуют изменений, гарантирующих их соответствие конституции".

В настоящее время на рассмотрении президента Польши находятся три законопроекта, изменяющих работу судебных органов в стране, в том числе Верховного суда. В первоначальной версии законопроекта предполагалось значительное влияние министра юстиции страны на порядок работы и состав судебных органов. Дуда позже предложил компромиссные поправки в законопроекты, которые предполагают некоторое ограничение полномочий главы минюста в данном вопросе, эти изменения были учтены во время голосования по законам в парламенте, однако оппозиция по-прежнему считает их недемократичными и противоречащими принципу разделения властей.