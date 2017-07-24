Папа Римский призвал молиться за родителей смертельно больного Чарли Гарда

РИМ, 24 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Папа Римский Франциск молится за британского смертельно больного мальчика Чарли Гарда, которого ждет эвтаназия, заявил глава службы печати Святого престола Грег Берк.

"Папа Франциск молится за Чарли и его родителей и выражает им особую близость в эти минуты глубокого страдания. Папа Римский просит присоединиться к ним в молитве, чтобы они смогли найти утешение и любовь Господа", — заявил Берк, которого цитируют итальянские СМИ.

Дело Чарли Гарда, родившегося 4 августа 2016 года, получило широкую огласку после того, как британские суды и Европейский суд по правам человека приняли решение о необходимости отключения ребенка от аппаратов искусственного дыхания и жизнеобеспечения. Согласно постановлению суда, дальнейшее лечение будет "продолжать приносить Чарли значительный вред". Мальчик страдает от редчайшего генетического заболевания — синдрома истощения митохондриальной ДНК.

Ватикан предложил не только перевезти мальчика в больницу Младенца Иисуса, но и дать ему ватиканское гражданство, чтобы избежать юридических проблем с британским правосудием. В лечебном учреждении утверждают, что британская сторона на это не пошла.

Родители Чарли Гарда Конни Йейтс и Крис Гард до последнего добивались возможности лечить сына. Они собрали около 1,3 миллиона фунтов стерлингов пожертвований для того, чтобы оплатить экспериментальное лечение их сына в США. Однако в понедельник Йейтс и Гард отозвали просьбу о направлении их сына на лечение в США. Они приняли такое решение после изучения американским врачом результатов последнего медицинского освидетельствования, которое показало наличие необратимого поражения мышц и тканей тела ребенка.