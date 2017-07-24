Президент Польши рассказал, когда представит проект судебных реформ

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Новые законы, реформирующие судебную систему Польши, будут представлены в ближайшее время, заявил в ходе специального обращения к народу президент республики Анджей Дуда.

Ранее глава государства заявил, что ветирует два спорных законопроекта, которые вызвали массовые акции протеста в стране.

"Подготовленные парламентом законы, реформирующие систему правосудия, в значительной мере отвечали общественным ожиданиям. Но я как президент не могу их принять и пользуюсь правом вето, поскольку они требуют изменений, гарантирующих их соответствие конституции, чтобы они сохраняли независимость судебной власти, но без ощущения безнаказанности, чтобы создавали условия, когда судьи чувствуют себя независимыми от разного рода давления", — заявил Дуда.

"Принимая это во внимание, в ближайшее время я представлю новые версии проектов, реформирующих судебную систему. Я верю, что в возможно краткий срок исправленные законы будут приняты польским парламентом", — подчеркнул он.

В настоящее время на рассмотрении президента Польши находятся три законопроекта, изменяющих работу судебных органов в стране, в том числе Верховного суда. В первоначальной версии законопроекта предполагалось значительное влияние министра юстиции страны на порядок работы и состав судебных органов. Дуда позже предложил компромиссные поправки в законопроекты, которые предполагают некоторое ограничение полномочий главы минюста в данном вопросе, эти изменения были учтены во время голосования по законам в парламенте, однако оппозиция по-прежнему считает их недемократичными и противоречащими принципу разделения властей.