Зять Трампа Кушнер опроверг информацию о "сговоре с Россией"

ВАШИНГТОН, 24 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Зять и советник президента США Джаред Кушнер вновь опроверг информацию о "сговоре Дональда Трампа с Россией".

"Я хочу ясно заявить: я не сговаривался с Россией и не знаю никого в предвыборном штабе, кто бы это делал", — заявил Кушнер журналистам в Белом доме после выступления на закрытых слушаниях в сенате.

Советник президента заверил, что готов "поделиться любой информацией", связанной с расследованием дела о "вмешательстве России", и уже сделал это.

Кушнер также опроверг слухи о том, что он "полагается на российские деньги" при ведении семейного бизнеса. "Все мои действия были вполне уместными", — заявил он, пообещав предоставить все документы, которые потребуются сенату, чтобы обосновать свои слова.

Ранее Кушнер в письменных показаниях конгрессу опроверг публикации о том, что он пытался установить "секретный канал" общения с Россией для решения двусторонних проблем. Также Кушнер заявил, что в ходе встречи с главой российского Внешэкономбанка Сергеем Горьковым в декабре 2016 года он не обсуждал возможную отмену санкций США против России.

Ранее американские спецслужбы обвинили Россию во взломе компьютеров Национального комитета Демократической партии США. На этом основании они пришли к выводу о "российском вмешательстве" в выборы. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".