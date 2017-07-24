Зять Трампа Кушнер опроверг информацию о "сговоре с Россией"

ВАШИНГТОН, 24 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Зять и советник президента США Джаред Кушнер вновь опроверг информацию о "сговоре Дональда Трампа с Россией".
Советник президента заверил, что готов "поделиться любой информацией", связанной с расследованием дела о "вмешательстве России", и уже сделал это.
Кушнер также опроверг слухи о том, что он "полагается на российские деньги" при ведении семейного бизнеса. "Все мои действия были вполне уместными", — заявил он, пообещав предоставить все документы, которые потребуются сенату, чтобы обосновать свои слова.
Ранее американские спецслужбы обвинили Россию во взломе компьютеров Национального комитета Демократической партии США. На этом основании они пришли к выводу о "российском вмешательстве" в выборы. Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".