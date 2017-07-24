Лавров выразил надежду, что референдума в Иракском Курдистане пройдет мирно

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров надеется, что в случае проведения референдума о независимости Иракского Курдистана он пройдет мирно и будут просчитаны все его последствия, в том числе, для региона в целом.

Иракский Курдистан — автономия на севере Ирака, статус которой закреплен в конституции страны 2005 года. Курдские власти неоднократно поднимали вопрос о независимости и в июне этого года объявили, что 25 сентября проведут референдум об отделении от Ирака.

"Рассчитываем, что при принятии окончательных решений будет просчитано все, что касается политических, геополитических, демографических и экономических последствий этого шага, в том числе с учетом того, что курдский вопрос шире границ современного Ирака и затрагивает ситуацию в целом ряде соседних государств. Курдский вопрос играет большую роль и занимает ведущее место в процессах урегулирования кризисов, которые сейчас разворачиваются в регионе", — сказал Лавров в интервью курдскому телеканалу "Рудав". © AP Photo / Bebeto Matthews Зариф: референдум о независимости Иракского Курдистана будет катастрофой

"Мы рассчитываем, что воля курдского народа будет выражена мирно, и окончательные формы реализации результатов референдума будут сформулированы таким образом, чтобы учесть все факторы, о которых я сказал, в том числе обстановку в регионе и позиции соседних с Ираком стран", — добавил он.

По информации российского министра, руководство автономии осуществляет контакты с соседними с Ираком государствами, с их столицами. Лавров подчеркнул, что Москва готова содействовать этому процессу, если это будет сочтено возможным Багдадом и Эрбилем.

"Как показывает история, в целом ряде случаев проведение голосования отнюдь не означает, что на утро все вопросы будут решены. Это процессы, которые, повторю, очень важно выстраивать ответственно с учетом огромного значения, которое курдский вопрос имеет для всего региона", — заключил он.