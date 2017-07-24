Дутерте потребовал от США вернуть захваченные "колокола Балангиги"

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте в очередной раз потребовал от США вернуть церковные колокола, которые стали военными трофеями американской армии более ста лет назад, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Колокола попали в руки солдат США после так называемой "Резни в Балангиге" в 1901 году, ставшей одним из самых кровавых эпизодов американо-филиппинской войны (1899-1902 года). Американское командование в ответ на партизанский налет устроило карательный рейд на острове Самар, в ходе которого был сожжен город Балангига и его католическая церковь, откуда военные вывезли три колокола.

"Отдайте нам эти колокола Балангиги. Они часть нашего национального достояния, верните их нам, мы страдаем без них", — заявил Дутерте, выступая в парламенте, где присутствовал в том числе посол США.

Власти Филиппин неоднократно поднимали вопрос о возвращении в страну колоколов Балангиги. В настоящее время два колокола находятся на базе ВВС в штате Вайоминг, а третий хранится в распоряжении пехотного полка, дислоцированного в Южной Корее.