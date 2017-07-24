Дутерте потребовал от США вернуть захваченные "колокола Балангиги"

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте в очередной раз потребовал от США вернуть церковные колокола, которые стали военными трофеями американской армии более ста лет назад, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Отдайте нам эти колокола Балангиги. Они часть нашего национального достояния, верните их нам, мы страдаем без них", — заявил Дутерте, выступая в парламенте, где присутствовал в том числе посол США.
Власти Филиппин неоднократно поднимали вопрос о возвращении в страну колоколов Балангиги. В настоящее время два колокола находятся на базе ВВС в штате Вайоминг, а третий хранится в распоряжении пехотного полка, дислоцированного в Южной Корее.