ВАШИНГТОН, 24 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. США возобновят ускоренное рассмотрение рабочих виз, приостановленное в марте, говорится в поступившем в РИА Новости пресс-релизе Службы гражданства и иммиграции США (USCIS).
С 24 июля власти США вновь начинают ускоренное рассмотрение рабочих виз H-1В для тех работников-иностранцев, которых приглашают американские вузы и неправительственные организации, связанные с образованием и государственными исследовательскими программами.
Каждый финансовый год США выдают 65 тысяч виз типа H-1В, еще 20 тысяч виз зарезервировано для иностранцев, получивших полное высшее образование в США.
Визы H1-B являются одним из основных путей иммиграции в США. Формально данный тип виз предназначен для иностранцев, которые планируют проработать в США несколько лет и затем уехать из страны, но в большинстве случаев работники стараются заручиться поддержкой работодателя и оформить так называемую грин-карту — право на постоянное проживание и работу в США.