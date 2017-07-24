ВАШИНГТОН, 24 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. США возобновят ускоренное рассмотрение рабочих виз, приостановленное в марте, говорится в поступившем в РИА Новости пресс-релизе Службы гражданства и иммиграции США (USCIS).

Технические изменения в визовой политике США привлекают большое внимание в связи с избранием Дональда Трампа президентом США. Трамп неоднократно критиковал иммиграционные механизмы США за то, что они, по его мнению, лишают американцев рабочих мест и передают эти места иммигрантам. При Трампе США уже объявили о борьбе со злоупотреблениями при выдаче рабочих виз — в частности, USCIS намерена проводить более тщательные инспекции работников и работодателей.

С 24 июля власти США вновь начинают ускоренное рассмотрение рабочих виз H-1В для тех работников-иностранцев, которых приглашают американские вузы и неправительственные организации, связанные с образованием и государственными исследовательскими программами.

Каждый финансовый год США выдают 65 тысяч виз типа H-1В, еще 20 тысяч виз зарезервировано для иностранцев, получивших полное высшее образование в США.

Визы H1-B являются одним из основных путей иммиграции в США. Формально данный тип виз предназначен для иностранцев, которые планируют проработать в США несколько лет и затем уехать из страны, но в большинстве случаев работники стараются заручиться поддержкой работодателя и оформить так называемую грин-карту — право на постоянное проживание и работу в США.