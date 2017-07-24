Аль-Малики заявил, что обсуждал в РФ тему референдума в Иракском Курдистане

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Вице-президент Ирака Нури аль-Малики заявил, что поднимал в рамках своего визита в Москву вопрос о проведении референдума о независимости в Иракском Курдистане.

"Мы обсудили вопросы референдума в контексте нашего видения будущего, которое мы хотели бы для нашей страны — я имею в виду политический процесс и создание политического режима, который базировался бы на принципах политического большинства. Это необходимо для того, чтобы обеспечить надёжное будущее иракского народа вне зависимости от принадлежности иракских граждан к тем или иным этносам или конфессиям", — сказал аль-Малики по итогам переговоров с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

"Мы хотим добиться реализации интересов иракского и курдского народов, мы поддерживаем интересы курдского народа — однако то, что мы видим сейчас, как нам кажется, не отвечает интересам иракского народа в нужной степени. Поэтому мы хотели бы серьёзного диалога между Багдадом и Курдистаном, для того чтобы добиться урегулирования", — отметил аль-Малики.

При этом, по его словам, в настоящее время ситуация развивается в совершенно противоположном направлении, а именно "не в интересах иракского народа".