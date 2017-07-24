Суд по экстрадиции в США программиста Левашова состоится в Испании 26 июля

МАДРИД, 24 июл – РИА Новости. Суд по экстрадиции в США гражданина России Петра Левашова состоится в Мадриде 26 июля, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе, занимающейся защитой программиста.

Левашов был задержан испанской полицией в Барселоне, где он отдыхал с семьей, в начале апреля, его подозревают в хакерстве. В Национальной полиции Испании назвали Левашова "одним из самых разыскиваемых хакеров". В июне правительство Испании приняло решение продолжить процесс об экстрадиции.

Левашову предъявлены обвинения в федеральном суде штата Аляска по двум пунктам — мошенничество в интернете и незаконный перехват электронных сообщений. Кроме того, ранее против Левашова были заведены дела в Мичигане и в столице США Вашингтоне (округ Колумбия), суд в Коннектикуте предъявил Левашову восемь обвинений по восьми пунктам в том, что он был руководителем ботнета Kelihos.

Левашов не единственный программист из России, который был задержан в Испании и выдачи которого добиваются США. На прошлой неделе состоялись судебные слушания по делу Станислава Лисова, который был задержан в Барселоне в середине января. В США российского программиста подозревают в разработке "банковского трояна" NeverQuest, который обеспечивал мошенникам доступ к компьютерам других лиц и финансовых учреждений с целью хищения учетных банковских данных. В ходе слушаний Лисов своей вины не признал.