На Дунае в Австрии загорелось пассажирское судно, есть пострадавшие

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Пассажирское судно загорелось на реке Дунай в австрийской долине Вахау, есть пострадавшие, сообщил телеканал ORF.

На место пожара в округе Мельк прибыли 12 пожарных бригад, сообщил представитель местных властей Маттиас Фишер. По его словам, на борту судна "A-Rosa Riva" больше не осталось пассажиров. Число эвакуированных пассажиров варьируется, по разным данным, от 119 до 200 человек.

Пассажиров эвакуировали на другое судно, которое доставит их в город Дюрнштайн, где им будет оказана вся необходимая помощь.

Число пострадавших при пожаре составляет восемь или девять человек, сообщил представитель пожарной службы округа Мельк Антон Витман. Они отравились угарным газом, первую помощь им оказали сотрудники Красного креста Нижней Австрии.

Пожарным уже удалось потушить пламя, несколько кают сгорели.