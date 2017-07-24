СМИ: в Австрии полиция разыскивает мужчин, обсуждавших бомбу в метро

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Полиция Австрии ведет поиски двоих мужчин, которые, по данным очевидцев, обсуждали бомбу во время поездки в метро Вены, сообщает телеканал ORF.

Отмечается, что вечером 17 июля туристы услышали в метро, как двое мужчин якобы на арабском обсуждали некую бомбу, при этом с ними был чемодан. Туристы сообщили об этом в полицию. Затем полицейские обыскали вагоны поезда и станцию, однако ни бомбы, ни подозреваемых обнаружить не удалось.

Сообщается, что в настоящее время поиски двух подозрительных мужчин продолжаются.