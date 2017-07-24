У одесской пенсионерки украли 500 тысяч долларов и драгоценности

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости. Неизвестные ограбили квартиру пенсионерки в Одессе, похитив драгоценности и 500 тысяч долларов, передает в понедельник украинское агентство УНН.

"Трое неизвестных ночью проникли в помещение пенсионерки через окно, 72-летнюю женщину связали с помощью скотча. Злоумышленники завладели украшениями из золота и средствами в сумме 500 тысяч долларов", — сообщает агентство со ссылкой на местную полицию.

Полиция завела уголовное дело по факту происшествия, отмечает УНН.

В пресс-службе управления Нацполиции Украины в Одесской области РИА Новости эту информацию комментировать пока отказались.