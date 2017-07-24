У одесской пенсионерки украли 500 тысяч долларов и драгоценности
15:4324.07.2017
(обновлено: 15:44 24.07.2017)
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КИЕВ, 24 июл — РИА Новости. Неизвестные ограбили квартиру пенсионерки в Одессе, похитив драгоценности и 500 тысяч долларов, передает в понедельник украинское агентство УНН.
"Трое неизвестных ночью проникли в помещение пенсионерки через окно, 72-летнюю женщину связали с помощью скотча. Злоумышленники завладели украшениями из золота и средствами в сумме 500 тысяч долларов", — сообщает агентство со ссылкой на местную полицию.
Полиция завела уголовное дело по факту происшествия, отмечает УНН.
В пресс-службе управления Нацполиции Украины в Одесской области РИА Новости эту информацию комментировать пока отказались.