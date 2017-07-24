Бен Ладен, Тряпка, Тюрьма: от каких имен спасают детей в Азербайджане

БАКУ, 24 июл — РИА Новости. Комиссия по терминологии при кабинете министров Азербайджана не разрешила жителю республики назвать своего сына Бен Ладеном, сообщает агентство Sputnik Азербайджан.
Заместитель председателя комиссии, доктор филологических наук Саялы Садыгова рассказала информагентству, что к ним обратился мужчина, который хотел назвать своего сына в честь международного террориста Усамы Бен Ладена. В этой просьбе ему отказали, пояснив, что имя вызывает плохие ассоциации и не входит в список национальных. Мужчина обжаловал решение комиссии в суде, но и там его требование не удовлетворили.
"Он не понимает, что завтра ребенок пойдет в школу и окружающие будут смеяться над ним, что сделает его жизнь невыносимой", — посетовала Садыгова.
Чиновница рассказала, что в ее практике был случай, когда сына хотели назвать Шекспиром. В 2014 году у жителей одного из западных регионов родились близнецы — мальчик и девочка. Их родители сообщили о желании назвать детей соответственно "Хияр" и "Хияря" (в переводе обозначает "огурец").
По словам Садыговой, однажды в комиссию звонил мужчина и советовался, можно ли назвать дочь Тюрьмой — так звали его бабушку. На семейном совете родственники предложили назвать девочку в честь прабабушки, но отец ребенка понимал, что это не совсем удачное имя и в то же время перечить старейшинам рода не посмел. Потому решил посоветоваться со знатоками и ожидал, что ему предложат альтернативное, близкое по звучанию имя, которое устроило бы всех.
Неделю назад в комиссию обратился гражданин, который захотел назвать сына Джани ("преступник"). "Мы спросили у него, знает ли он, что означает это имя. Мужчина не знал значения, но отметил, что так звали его деда и поэтому он в память о деде хочет назвать этим именем своего ребенка", — отметила Садыгова.
"Смешные имена встречались и в советские времена. Детей называли Ансамблем, Комсомолом, Трактором, Приказом, Заказом, Советом. Мы насчитали 1750 таких несуразных имен и извлекли их из системы. В этом же списке извлеченных имен имеются: Мешуга (Любовница), Пятиш, Фятиш, Джинаят (преступление), Джындыр (тряпка) и другие", — сообщила филолог.
В то же время Садыгова подчеркнула, что комиссия вовсе не против необычных красивых имен. К примеру,
недавно придуманное кем-то из родителей имя Ишилай (блеск месяца) было включено в список разрешенных. Перечень насчитывает более шести с половиной тысяч имен. Десять лет назад в Азербайджане не существовало имен Нурай, Нургюн. Однако в 2013-2014 годах они стали самыми популярными.
Заместитель председателя комиссии пояснила, что контроль над наречением детей осуществляется специальным решением кабинета министров. Приветствуются в основном национальные имена, присущие тюркам.
"К нам обратились азербайджанцы, которые хотели назвать дочь Ренатой или Лидой. Конечно, мы многонациональная страна, у этнических групп, проживающих здесь, есть присущие им имена и мы уважаем их предпочтения, однако не советуем азербайджанцам называть своих детей Галей, Олей, либо Лидой, потому как мы должны сохранить национальные имена", — добавила заместитель председателя.
Как отмечает агентство Sputnik, за последние полгода самым популярным именем в Азербайджане для мальчиков стало Юсиф — так назвали 1343 новорожденных. Далее следует Али — 1106, Гусейн — 900, Омар — 752 и Угур — 694. Девочек чаще всего называли Захра (1256), Нурай (1015), Зейнаб (760), Марьям (721) и Фатима (713).
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