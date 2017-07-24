Бен Ладен, Тряпка, Тюрьма: от каких имен спасают детей в Азербайджане

БАКУ, 24 июл — РИА Новости. Комиссия по терминологии при кабинете министров Азербайджана не разрешила жителю республики назвать своего сына Бен Ладеном, сообщает агентство Sputnik Азербайджан. © Fotolia / apetrov89ru Мраз, Кузбас, Конец и Радость: как живется в России с необычным именем

Заместитель председателя комиссии, доктор филологических наук Саялы Садыгова рассказала информагентству, что к ним обратился мужчина, который хотел назвать своего сына в честь международного террориста Усамы Бен Ладена. В этой просьбе ему отказали, пояснив, что имя вызывает плохие ассоциации и не входит в список национальных. Мужчина обжаловал решение комиссии в суде, но и там его требование не удовлетворили.

"Он не понимает, что завтра ребенок пойдет в школу и окружающие будут смеяться над ним, что сделает его жизнь невыносимой", — посетовала Садыгова.

Чиновница рассказала, что в ее практике был случай, когда сына хотели назвать Шекспиром. В 2014 году у жителей одного из западных регионов родились близнецы — мальчик и девочка. Их родители сообщили о желании назвать детей соответственно "Хияр" и "Хияря" (в переводе обозначает "огурец").

По словам Садыговой, однажды в комиссию звонил мужчина и советовался, можно ли назвать дочь Тюрьмой — так звали его бабушку. На семейном совете родственники предложили назвать девочку в честь прабабушки, но отец ребенка понимал, что это не совсем удачное имя и в то же время перечить старейшинам рода не посмел. Потому решил посоветоваться со знатоками и ожидал, что ему предложат альтернативное, близкое по звучанию имя, которое устроило бы всех.

Неделю назад в комиссию обратился гражданин, который захотел назвать сына Джани ("преступник"). "Мы спросили у него, знает ли он, что означает это имя. Мужчина не знал значения, но отметил, что так звали его деда и поэтому он в память о деде хочет назвать этим именем своего ребенка", — отметила Садыгова.

"Смешные имена встречались и в советские времена. Детей называли Ансамблем, Комсомолом, Трактором, Приказом, Заказом, Советом. Мы насчитали 1750 таких несуразных имен и извлекли их из системы. В этом же списке извлеченных имен имеются: Мешуга (Любовница), Пятиш, Фятиш, Джинаят (преступление), Джындыр (тряпка) и другие", — сообщила филолог.

В то же время Садыгова подчеркнула, что комиссия вовсе не против необычных красивых имен. К примеру,

недавно придуманное кем-то из родителей имя Ишилай (блеск месяца) было включено в список разрешенных. Перечень насчитывает более шести с половиной тысяч имен. Десять лет назад в Азербайджане не существовало имен Нурай, Нургюн. Однако в 2013-2014 годах они стали самыми популярными.

Заместитель председателя комиссии пояснила, что контроль над наречением детей осуществляется специальным решением кабинета министров. Приветствуются в основном национальные имена, присущие тюркам.

"К нам обратились азербайджанцы, которые хотели назвать дочь Ренатой или Лидой. Конечно, мы многонациональная страна, у этнических групп, проживающих здесь, есть присущие им имена и мы уважаем их предпочтения, однако не советуем азербайджанцам называть своих детей Галей, Олей, либо Лидой, потому как мы должны сохранить национальные имена", — добавила заместитель председателя.

Как отмечает агентство Sputnik, за последние полгода самым популярным именем в Азербайджане для мальчиков стало Юсиф — так назвали 1343 новорожденных. Далее следует Али — 1106, Гусейн — 900, Омар — 752 и Угур — 694. Девочек чаще всего называли Захра (1256), Нурай (1015), Зейнаб (760), Марьям (721) и Фатима (713).

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