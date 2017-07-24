ТОКИО, 24 июл — РИА Новости, Иван Захарченко. Прокуратура Южной Кореи потребовала четыре года тюрьмы для бывшего главы разведки страны Вон Се Хуна по обвинениям во вмешательстве в выборы, передает в понедельник информационное агентство Рёнхап.

Обвинения были предъявлены в 2013 году. Утверждается, что Вон Се Хун во время президентских выборов 2012 года распорядился среди подчиненных распространять в соцсетях комментарии в пользу тогдашнего кандидата Пак Кын Хе. Она победила на выборах, но в этом году по импичменту была отстранена от власти из-за крупного коррупционного скандала.

По данным Рёнхап, Вон Се Хун был приговорен к трем годам городским судом Сеула в 2015 году, но Верховный суд Южной Кореи вернул дело вниз по инстанции за недостаточностью улик. Теперь прокуратура представила аудиозаписи с совещаний государственной разведслужбы в апреле 2012 года. На этих записях, как сообщает Рёнхап, в частности, Вон Се Хун заявил: "Важно вести психологическую войну в отношении Севера (Кореи), но также важно вести психологическую войну и в отношении народа страны".

В 2014 году Вон Се Хун получил условный срок за вмешательство в политику в нарушение закона о разведслужбе. Однако реально просидел в тюрьме около восьми месяцев по другим обвинениям во взяточничестве и был освобожден под залог в октябре 2015 года.

Теперь суд вынесет свое окончательное решение 30 августа, сообщает агентство.