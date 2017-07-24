ТОКИО, 24 июл — РИА Новости, Иван Захарченко. Прокуратура Южной Кореи потребовала четыре года тюрьмы для бывшего главы разведки страны Вон Се Хуна по обвинениям во вмешательстве в выборы, передает в понедельник информационное агентство Рёнхап.
По данным Рёнхап, Вон Се Хун был приговорен к трем годам городским судом Сеула в 2015 году, но Верховный суд Южной Кореи вернул дело вниз по инстанции за недостаточностью улик. Теперь прокуратура представила аудиозаписи с совещаний государственной разведслужбы в апреле 2012 года. На этих записях, как сообщает Рёнхап, в частности, Вон Се Хун заявил: "Важно вести психологическую войну в отношении Севера (Кореи), но также важно вести психологическую войну и в отношении народа страны".
Теперь суд вынесет свое окончательное решение 30 августа, сообщает агентство.