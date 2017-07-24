БРЮССЕЛЬ, 24 июл – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз рассчитывает продолжить с Турцией диалог высокого уровня по вопросам энергетики, миграции и борьбы с терроризмом, несмотря на возросшую напряженность в отношениях, заявил еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан.
"Мы будем обсуждать разные области, например, мы будем говорить об особом диалоге высокого уровня в области энергетики, миграции, борьбы с терроризмом, мы призовем продолжить их", — сказал Хан журналистам, представляя повестку переговоров.
Он отметил, что по итогам встречи "позиции могут продолжать разниться, например, по вопросам верховенства права".
Хан сообщил, что иногда переговоры с турками бывают жесткими. "Мне говорили, что во время моих последних переговоров с министром иностранных дел Турции, не помню, где именно, наш разговор было слышно в соседней комнате. Мы не стремимся к этому, но мы тоже люди, поэтому не можем избежать эмоциональной реакции", — сказал еврокомиссар.