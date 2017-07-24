БРЮССЕЛЬ, 24 июл – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз рассчитывает продолжить с Турцией диалог высокого уровня по вопросам энергетики, миграции и борьбы с терроризмом, несмотря на возросшую напряженность в отношениях, заявил еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан.

Во вторник в Брюсселе пройдет очередное заседание в рамках диалога высокого уровня между ЕС и Турцией. В нем примут участие глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, еврокомиссар Хан, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и турецкий министр по делам ЕС Омер Челик.

"Мы будем обсуждать разные области, например, мы будем говорить об особом диалоге высокого уровня в области энергетики, миграции, борьбы с терроризмом, мы призовем продолжить их", — сказал Хан журналистам, представляя повестку переговоров.

Он отметил, что по итогам встречи "позиции могут продолжать разниться, например, по вопросам верховенства права".

"Для нас важно, чтобы любые обвинения и подозрения были подкреплены конкретикой. Иногда они трактуются слишком широко, мы хотим заявить о необходимости соблюдения принципа верховенства права", — сказал еврокомиссар. Так, ЕС постоянно настаивает на внесение изменений в турецкое законодательство в сфере борьбы с терроризмом, чтобы сузить определение терроризма, на что турецкие власти неоднократно отвечали отказом.

Хан сообщил, что иногда переговоры с турками бывают жесткими. "Мне говорили, что во время моих последних переговоров с министром иностранных дел Турции, не помню, где именно, наш разговор было слышно в соседней комнате. Мы не стремимся к этому, но мы тоже люди, поэтому не можем избежать эмоциональной реакции", — сказал еврокомиссар.