На Украине частный самолет перевернулся при аварийной посадке

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости. Пилот и два пассажира пострадали в результате аварийной посадки частного самолета в Ивано-Франковской области Украины, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления полиции в Facebook.

Сообщается, что происшествие случилось накануне днем на пастбище села Корнич Коломыйского района. Как пояснил пилот, из-за технических неисправностей двигателя он вынужден был совершить срочную посадку.

"(Правоохранители — ред.) выяснили, что на борту частного воздушного судна "CESSNA 182P" кроме пилота находились еще четверо пассажиров… как выяснили правоохранители, во время полета над городом Коломыя и ближним селом Корнич из-за технических неисправностей пилот, 1954 года рождения житель Тернопольской области, решил осуществить посадку на пастбище возле села Корнич. При посадке на травянистую поверхность передняя стойка шасси съехала в ров, из-за чего самолет перевернулся", — говорится в сообщении.

По данным полиции, кроме пилота в результате аварии пострадали двое пассажиров. По данным полиции, никаких разрешительных документов на управление воздушным судном пилот не предоставил.

Заведено уголовное дело по статье "нарушение правил воздушных полетов" Уголовного кодекса Украины. Сейчас следствие выясняет все обстоятельства происшествия.