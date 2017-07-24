В Одессе назвали причину взрыва в автомобиле

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости. Автомобиль сгорел в Одессе вследствие срабатывания взрывного устройства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщила в понедельник пресс-служба полиции в Одесской области.

Ранее полиция сообщила, что в понедельник утром в Одессе произошел взрыв автомобиля, припаркованного напротив дома.

"Специалистами взрывотехнического управления предварительно установлено, что взрыв имел криминальные признаки. Характерными повреждениями указанного автомобиля четко определяется место взрыва — район заднего левого пассажирского места. В настоящее время предварительно определено, что взрыв указанного автомобиля произошел вследствие действия безоболочного взрывного устройства. Тротиловый эквивалент взорванного заряда составляет около 600 граммов. Устанавливается тип взрывчатого вещества", — говорится в сообщении полиции.

Специалисты взрывотехнического управления продолжают работать на месте взрыва. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела с предварительной правовой квалификацией по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества".