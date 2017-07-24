Газета обвинила Volkswagen в поддержке военной диктатуры в Бразилии

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Бразильская дочка немецкого автомобильного концерна Volkswagen поддерживала установившуюся в 1964-1985 годах в Бразилии военную диктатуру, сообщила газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на собственное расследование.

По данным издания, компания Volkswagen do Brasil принимала участие в политическом преследовании противников режима. В частности компания следила за собственными сотрудниками и составляла "черные списки" с упоминанием политических взглядов своих сотрудников. Далее эта информация передавалась политической полиции. За это отвечала служба безопасности концерна, пишет газета.

Кроме того, тогдашнее руководство бразильской дочки Volkswagen допускало задержания своих сотрудников тайной полицией прямо на территории завода в Сан-Паулу, сообщила газета.

Центральное руководство концерна в Вольфсбурге (Германия) воздержалось от комментариев изданию, сославшись на экспертное заключение историка Кристофера Коппера, которое он должен представить до конца года.

"Я могу сказать, что регулярное сотрудничество между службой безопасности VW do Brasil и полицейскими органами режима имело место", — поделился Коппер предварительными выводами с изданием.