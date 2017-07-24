Кушнер заявил, что не предлагал секретный канал связи на встрече с Кисляком

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Старший советник Белого дома и зять президента США Джаред Кушнер заявил, что не предлагал наладить секретный канал связи с РФ во время встречи с российским послом в США Сергеем Кисляком в декабре 2016 года, передает агентство Рейтер.

Ранее газета The Washington Post , ссылаясь на американских чиновников, знакомых с данными разведки США, сообщила, что Кушнер в начале декабря 2016 года на встрече с послом РФ в США Кисляком в небоскребе Trump Tower якобы предложил установить секретный канал связи между Москвой и переходной командой Трампа, используя для этих целей российские дипломатические представительства в США.

Затем газета The New York Times сообщила, что Кушнер мог встречаться с главой российского Внешэкономбанка Сергеем Горьковым в декабре 2016 года, чтобы установить "прямую линию связи" с президентом России Владимиром Путиным вне существующих каналов.

Спецслужбы США ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на выборы в США в 2016 году. В конце декабря администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Одновременно в сенате США заявили о намерении провести собственное расследование по этому вопросу. Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.