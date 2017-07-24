В Харьковской области взорвался автомобиль

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости. Мужчина пострадал в результате взрыва автомобиля на предприятии в Харьковской области Украины, полиция завела уголовное дело по статье "покушение на убийство", сообщила пресс-служба областного управления полиции.

По данным полиции, это произошло в понедельник рано утром в селе Староверовка. Для установления обстоятельств по адресу выехала следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнического управления харьковской полиции, кинологи и скорая медицинская помощь.

"Правоохранители установили, что взрыв произошел на территории двора одного из местных предприятий в тот момент, когда водитель заводил автомобиль "ВАЗ Нива". В результате происшествия 42-летний владелец автомобиля получил телесные повреждения. Состояние здоровья удовлетворительное", — говорится в сообщении управления в Facebook в понедельник.

Также сообщается, что по данному факту открыто уголовное дело по статье "покушение на убийство" Уголовного кодекса Украины, санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в понедельник утром автомобиль взорвался в Одессе, прибывшие на место полицейские выясняют причины.