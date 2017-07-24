В городе Петах-Тиква палестинец ранил ножом израильтянина

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Палестинец напал с ножом на израильтянина в городе Петах-Тиква, пишет газета "Гаарец".
Отмечается, что жертвой нападения стал мужчина из бедуинского поселка Арара. Он получил тяжелые ранения.
Нападение произошло на фоне массовых протестов палестинцев против металлоискателей, установленных Израилем у входов на иерусалимскую Храмовую гору — третью по значимости святыню ислама.
В Иерусалиме в столкновениях за пятницу и субботу погибли четверо палестинцев, сотни получили ранения. Трое израильтян стали в пятницу жертвами нападения вооруженного ножом палестинца.