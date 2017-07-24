Кушнер заявил, что не помнит о телефонных разговорах с Кисляком

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Зять и советник президента США Джаред Кушнер заявил, что не помнит о телефонных разговорах с послом РФ в США Сергеем Кисляком в период с апреля по ноябрь 2016 года, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на семерых бывших и действующих американских чиновников сообщало, что Кушнер скрыл по меньшей мере три контакта с Кисляком во время президентской кампании Дональда Трампа в 2016 году и после нее. По данным агентства, скрытые Кушнером контакты включали два телефонных разговора, которые он провел с апреля по ноябрь 2016 года, сообщили два источника. С конца прошлого года зять Трампа стал объектом внимания ФБР, которое проводит расследование о якобы связях кампании Трампа с РФ.

В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР.

В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.