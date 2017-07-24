В Киеве живодер получил шесть месяцев заключения за избиение кота

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости. Киевский суд приговорил к шести месяцам заключения мужчину за издевательства над котом, которого он подвесил на дереве и избивал шлангом, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.
По данным прокуратуры, издевательство над животным удалось прекратить благодаря вмешательству случайных свидетелей, которые сняли действия мужчины на видео и вызвали милицию.
Судебная-психиатрическая экспертиза подтвердила, что действия обвиняемого были осознанными, целенаправленными и последовательными, отмечают правоохранители.
"Следовательно, по результатам судебного разбирательства злоумышленник признан виновным по части первой статьи 299 (жестокое обращение с животными) УК Украины, назначено максимальное строгое наказание в виде шести месяцев ареста", — информирует прокуратура.