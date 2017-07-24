В Киеве живодер получил шесть месяцев заключения за избиение кота

Вид на улицу Крещатик в Киеве, Украина. Архивное фото

Вид на улицу Крещатик в Киеве, Украина. Архивное фото

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости. Киевский суд приговорил к шести месяцам заключения мужчину за издевательства над котом, которого он подвесил на дереве и избивал шлангом, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

"При участии Киевской местной прокуратуры №1 Голосеевский районный суд Киева в понедельник, 24 июля, объявил обвинительный приговор злоумышленнику, обвиняемому в жестоком обращении с животными. Как установлено досудебным расследованием, местный житель, находясь во дворе своего дома, подвесил кота на дереве и жестоко избил его резиновым шлангом, причинив животному множественные переломы костей и закрытую черепно-мозговую травму", — говорится в с сообщении прокуратуры.

По данным прокуратуры, издевательство над животным удалось прекратить благодаря вмешательству случайных свидетелей, которые сняли действия мужчины на видео и вызвали милицию.

Судебная-психиатрическая экспертиза подтвердила, что действия обвиняемого были осознанными, целенаправленными и последовательными, отмечают правоохранители.

"Следовательно, по результатам судебного разбирательства злоумышленник признан виновным по части первой статьи 299 (жестокое обращение с животными) УК Украины, назначено максимальное строгое наказание в виде шести месяцев ареста", — информирует прокуратура.