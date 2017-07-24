Гатилов: резолюция СБ ООН не должна привести к экономическому удушению КНДР

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Новая резолюция СБ ООН по КНДР не должна быть направлена на экономическое удушение Пхеньяна, заявил замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.

"Эта резолюция не должна быть направлена на экономическое удушение КНДР, а сейчас ее содержание об этом и говорило", — сказал он журналистам.

По словам Гатилова, "что касается нашего осуждения ракетных пусков и ядерного оружия, мы всегда выступали категорически против этого и считаем, что именно на это должно быть нацелено решение резолюции Совета безопасности ООН".

"К сожалению, пока то, что мы видели, не отвечает этим задачам", — отметил замглавы МИД РФ.