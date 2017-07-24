Российские и японские дипломаты обсудили КНДР и Сирию

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Замглавы МИД России Геннадий Гатилов и генеральный директор департамента по координации внешней политики МИД Японии Сатоси Судзуки обсудили в понедельник в Москве ситуацию на Корейском полуострове и сирийское урегулирование, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, к его разрешению активно подключены многие страны, в том числе Россия.
Ситуация на Корейском полуострове обострилась несколько месяцев назад. КНДР продолжает ракетные испытания, несмотря на санкции СБ ООН. Мировое сообщество обсуждает новую резолюцию по КНДР.
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