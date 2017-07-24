Российские и японские дипломаты обсудили КНДР и Сирию

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Замглавы МИД России Геннадий Гатилов и генеральный директор департамента по координации внешней политики МИД Японии Сатоси Судзуки обсудили в понедельник в Москве ситуацию на Корейском полуострове и сирийское урегулирование, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Состоялся заинтересованный обмен мнениями по проблематике Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН с акцентом на решение ядерной проблемы Корейского полуострова и сирийское урегулирование", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

В Сирии с марта 2011 года продолжается вооруженный конфликт, к его разрешению активно подключены многие страны, в том числе Россия.

Ситуация на Корейском полуострове обострилась несколько месяцев назад. КНДР продолжает ракетные испытания, несмотря на санкции СБ ООН. Мировое сообщество обсуждает новую резолюцию по КНДР.

"С российской стороны была подчеркнута безальтернативность политико-дипломатических усилий, отказа от силовых мер и санкционного давления, которое может привести к деградации гуманитарной ситуации", — отмечается в сообщении МИД РФ.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>