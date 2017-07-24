В Киеве задержали "лжеминера" метро

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости. Сотрудники киевской полиции задержали мужчину по подозрению в ложном сообщении о минировании одной из станций метрополитена украинской столицы, сообщила в понедельник пресс-служба главного управления Нацполиции Украины в Киеве.

"Полиция столичного метрополитена задержала псевдоминера. Сейчас злоумышленник находится под домашним арестом. Продолжается досудебное расследование", — говорится в сообщении.

Мужчину задержали по подозрению в том, что в мае он сделал ложное сообщение о минировании станции метро "Бориспольская".

Правоохранители вычислили молодого человека по его личному телефону, с которого был совершен звонок. По данным следствия, молодой человек позвонил в полицию в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили в полиции, задержанный признал вину и объяснил свой поступок желанием пошутить.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.