Расследование дела арестованных в Гамбурге россиян продлится еще две недели

БЕРЛИН, 24 июл – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Расследование по делу двух россиян, арестованных в Гамбурге в ходе беспорядков на саммите G20, может продлиться еще две недели, заявили РИА Новости в городской прокуратуре.

"Расследование в отношении двух арестованных в Гамбурге россиян продолжается, оба находятся в предварительном заключении. Мы не знаем пока, чем оно завершится. В настоящий момент у нас есть подозрения в отношении обоих, это говорит о том, что дело, скорее всего, дойдет до обвинительного акта, но нужно дождаться оценки заявлений обоих, установить, если возможно, пункты, которые служат для их оправдания. И затем будет принято решение. Не знаю, сколько это может продолжаться, возможно, еще две недели, возможно, дольше, предсказать это невозможно", — заявила официальный представитель прокуратуры Гамбурга.

Она добавила, что "исходя из того, что оба подозреваемых находятся в заключении, мы хотим завершить это как можно скорее".

Ранее в прокуратуре РИА Новости сообщили, что в Гамбурге арестованы двое россиян 20 и 30 лет, им предъявлены обвинения в нанесении тяжких телесных повреждений и сопротивлении полиции. Во время проведения в Гамбурге 7-8 июля саммита G20 группы протестующих в течение трех суток участвовали в столкновениях с полицией, поджигали машины, бросали бутылки и камни в полицейских и грабили магазины, 476 правоохранителей получили ранения.

Сотрудники Генконсульства России в Гамбурге посетили 14 июля места содержания задержанных под стражей, заявил пресс-атташе посольства РФ в Берлине Денис Микерин. Он отметил, что один из арестованных отказался от общения с дипломатами РФ; это существенно ограничивает юридические возможности оказания ему правовой помощи.

"В принципе, каждый иностранный арестант опрашивается на предмет, хочет ли он связаться с консульством своей страны, и это свободное решение каждого, и если он не хочет это делать, мы уважаем этот выбор", — заявила РИА Новости представитель прокуратуры Гамбурга.