В МИД рассказали, как идет разработка новой резолюции Совбеза ООН по КНДР

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Разработка новой резолюции по КНДР идёт, но есть моменты, которые неприемлемы для России, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов.

"Работа идёт, идёт процесс консультаций по резолюции, не все так с ней просто, там есть целый ряд моментов, которые потребуют очень тщательного обсуждения, в том числе есть несколько моментов, которые для нас неприемлемы в этом проекте", — сказал он журналистам.

Северная Корея занимается усиленной разработкой ядерных и ракетных вооружений, несмотря на санкции СБ ООН, ссылаясь на военную угрозу со стороны Соединенных Штатов. Поскольку военная активность Пхеньяна вызывает в мире тревогу за режим нераспространения ядерного оружия, международное сообщество добивается от КНДР прекращения программ ядерных и ракетных вооружений.

США, Франция и Великобритания считают, что ответом на очередной пуск КНДР должна стать новая санкционная резолюция СБ. Заместитель российского постпреда Владимир Сафронков заявлял, что санкции "загоняют в тупик" проблемы на Корейском полуострове.