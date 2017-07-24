В Одессе взорвался автомобиль

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости. Автомобиль взорвался в Одессе, прибывшие на место полицейские выясняют причины, сообщила в понедельник пресс-служба полиции Одесской области в Facebook. © Фото : Полиция Одесской области В Одессе взорвали автомобиль местного экс-депутата

В понедельник в 10.25 (время совпадает с мск) в полицию поступило сообщение, что по улице Жуковского, 33 горит автомобиль.

"Произошел взрыв припаркованного напротив указанного дома автомобиля "ВАЗ 2101" черного цвета, зарегистрированного на 68-летнего жителя Днепропетровска. Осмотр места происшествия продолжается", — говорится в сообщении полиции.