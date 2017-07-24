В результате перестрелки в Мехико погибли два человека

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли, 10 получили ранения в результате перестрелки на одном из рынков в Мехико, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на заявление прокуратуры города.

Инцидент произошел на рынке района Истапалапа в воскресенье. По данным канцелярии генерального прокурора города, в результате стрельбы погибла 45-летняя женщина и 55-летний мужчина, среди пострадавших есть несовершеннолетние.

По данным очевидцев, перестрелка началась после ссоры. Власти проводят расследование происшествия, задержаний пока не проводилось.