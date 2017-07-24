В Казахстане задержали участников банды, напавших на бизнесменов из России

АСТАНА, 24 июл – РИА Новости. Участников вооруженной банды, напавших на бизнесменов из России, задержали в Актобе на западе Казахстана, сообщила пресс-служба областного департамента внутренних дел (ДВД).

"В ночь на 22 июля 2017 года в Актобе вооружённая банда из трех преступников совершила разбойное нападение на гражданку Казахстана и двух граждан России, занимающихся бизнесом, связанным с реализацией ювелирных изделий. Проникнув через окно второго этажа в квартиру и, угрожая выстрелами из пистолета, бандиты в масках требовали выдать сейф с деньгами и драгоценностями", — говорится в сообщении, распространенном полицией в понедельник.

По данным ведомства, на место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. "В процессе задержания вооружённые преступники оказали яростное сопротивление и применили огнестрельное оружие против сотрудников полиции, но были обезоружены. Жертв и ранений со стороны потерпевших не допущено", — проинформировали в полиции.

В пресс-службе также сообщили, что напавшие на бизнесменов были членами одной банды, ранее неоднократно судимые за грабежи, разбои и причинение тяжких телесных повреждений. "Уже сейчас они изобличены в совершении ещё 6 тяжких преступлений, ущерб по которым исчисляется десятками миллионов тенге. У преступников изъят боевой пистолет с патронами калибра 9 миллиметров, маски, скотч для связывания жертв и другие доказательства преступной деятельности", — отметили в ведомстве.

В настоящее время нападавшие "арестованы, привлекаются к уголовной ответственности и предстанут перед судом". "Продолжается их отработка на причастность к другим преступлениям", — заявили в полиции.