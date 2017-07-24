Девять стран расследуют деятельность умершего в Таиланде владельца AlphaBay

БАНГКОК, 24 июл – РИА Новости. Органы правопорядка девяти стран расследуют деятельность 26-летнего гражданина Канады Александра Кейзеса (Alexander Cazes), предполагаемого основателя и основного владельца "черной" площадки онлайн-торговли AlphaBay, арестованного в начале июля в Таиланде и покончившего с собой в полицейской камере предварительного заключения в Бангкоке 12 июля, сообщает в понедельник интернет-версия газеты Bangkok Post.

По мнению американских правоохранительных органов, AlphaBay, закрытый в прошлом месяце общими усилиями США и Нидерландов, был ведущим "черным" торговым сайтом в мире, через который осуществлялась масштабная наркоторговля и отмывание денег, сообщает газета. В международной операции "Bayonet" ("Штык"), целью которой является не только прекращение деятельности сайта, но и выявление всего круга клиентов, проводивших через него нелегальные сделки, участвуют ФБР и Управление по борьбе с наркотиками США, полиция Канады, Франции, Испании, Нидерландов, Гонконга, Кипра, Литвы и Таиланда, сообщает газета.

Как оказалось, Кейзес, по предположениям следствия создавший AlphaBay в 2013 году, проживал в Таиланде вместе со своей женой, местной гражданкой, с 2011 года. Семья жила в большом двухэтажном доме в охраняемом поселке на юго-западной окраине Бангкока и ничем, кроме стоявших во дворе сразу четырех дорогих автомобилей, не выделялась среди соседей, в большинстве принадлежавших к верхушке таиландского среднего класса.

Арестованные активы Кейзеса в Таиланде, большая часть которых записана на имя его жены, Сунисы Тхепсуван, в сумме составляют около 20 миллионов долларов, сообщает издание. Таиландские следователи в настоящее время готовят обвинения в ее адрес в соучастии в преступлениях мужа. Объемы активов Кейзеса в зарубежных банках и в биткойнах в интернете пока не разглашаются в интересах следствия, говорится в сообщении.