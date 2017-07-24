В Мьянме задержали более 30 подозреваемых в терроризме

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Силы безопасности Мьянмы задержали в штате Ракхайн на севере страны 31 человека, подозреваемых в участии во встрече для планирования терактов, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местные СМИ.

На основании полученной информации силы безопасности окружили место сбора предполагаемых террористов и провели операцию по их задержанию. Один из участников встречи попытался оказать сопротивление и напасть на силовиков с ножом, но впоследствии также был задержан. По данным агентства, сейчас власти пытаются установить, связаны ли задержанные с террористическими группировками.

Ситуация в штате Ракхайн, граничащем с Бангладеш, остается напряженной. После нескольких нападений вооруженных групп народности рохинджа на пограничные и полицейские посты в штате, вооруженные силы Мьянмы проводят регулярные операции по "зачистке" ряда территорий штата от боевиков. В марте этого года в докладе экспертной комиссии ООН по вопросу рохинджа было заявлено, что в штате Ракхайн "с большой вероятностью могли быть совершены преступления против человечности, вплоть до этнических чисток". Мьянма отказалась признавать достоверными выводы доклада.

Представители коренных национальностей Мьянмы считают рохинджа, переселенных в Ракхайн из Бенгалии британскими колониальными властями в XIX веке, нелегальными мигрантами из Бангладеш. Крайне националистические организации коренных народностей Мьянмы, точка зрения которых очень популярна в стране, требуют изгнания из Мьянмы всех "нелегальных мигрантов", особенно мусульман по вероисповеданию. Именно радикальные организации выступают инициаторами беспорядков, в результате которых в последние годы несколько деревень и поселков рохинджа были полностью сожжены.