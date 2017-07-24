В Центральноафриканской республике погиб миротворец

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Миротворец из Марокко погиб, еще трое пострадали в результате атаки христианских формирований "Анти-Балака" в Центральноафриканской республике (ЦАР), передает агентство Рейтер со ссылкой на представителя миротворческой миссии ООН (MINUSCA).

Агентство отмечает, что отряды "Анти-Балака" осуществили ряд нападений в течение нескольких последних дней в городе Бангасу, пытаясь захватить христианский храм, где находились мусульмане-беженцы.

"Нападение произошло, когда миротворцы из марокканского контингента сопровождали грузовики с цистернами, пополнявшие из реки запасы воды, необходимой для обеспечения гуманитарных нужд города", — заявил представитель MINUSCA Владимир Монтейро, также сообщив о трех раненых.

Ситуация в ЦАР, где уже более двух с половиной лет идут столкновения христианских и мусульманских группировок, обострилась после свержения президента Фрасуа Бозизе, находившегося во главе страны с 2003 года, и прихода к власти самопровозглашенного президента-мусульманина Мишеля Джотодии. Боевикам исламистской группировки "Селека", свергнувшей Бозизе, начали противостоять христианские формирования "Анти-Балака".