В Киеве рассказали, от чего будут зависеть переговоры в минском формате

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (293)

КИЕВ, 23 июл — РИА Новости. Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко заявила, что ближайшие переговоры в минском формате будут во многом зависеть от результатов предстоящего телефонного разговора в нормандском формате.

Накануне Елисейский дворец подтвердил, что телефонный разговор в нормандском формате президента Украины Петра Порошенко, президента России Владимира Путина, канцлера Германии Ангелы Меркель и французского лидера Эммануэля Макрона пройдет 24 июля в 12.00 мск.

"Завтра — первые телефонные переговоры в нормандском формате за долгое время, первые с участием нового французского президента Макрона… Для Украины ключевое — вопрос безопасности и освобождению заложников… Наши минские переговоры, которые состоятся 31 июля (скайп-конференция по заложникам) и 2 августа (всех остальных, кроме гуманитарной, групп) во многом будут зависеть от результатов нормандской телефонной конференции", — написала Геращенко на своей странице в Facebook в воскресенье.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается также на переговорах в нормандском формате (РФ, Франция, ФРГ, Украина).