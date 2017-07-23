Украинские силовики ведут обстрел запада Донецка, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 23 июл — РИА Новости. Украинские силовики ведут минометный обстрел запада Донецка, сообщает оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной рескублики.

"Сегодня в 11.50 с позиций 92-й механизированной бригады в районе Красногоровки начался обстрел жилых кварталов района Трудовские Донецка из минометов калибром 120 и 82 миллиметров", — сказал журналистам представитель оперативного командования ДНР.

По его словам, обстрел продолжается. "Данную провокацию, продолжающуюся до сих пор, командование так называемой "АТО" в очередной раз преподнесет международной общественности как нарушение режима прекращения огня с нашей стороны", — добавили в оперативном командовании.