В ДНР опасаются провокаций ВСУ из-за визита представителя США в Донбасс

ДОНЕЦК, 23 июл — РИА Новости. Заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин не исключает дальнейших провокаций со стороны украинских силовиков в связи с визитом спецпредставителя США на Украине Курта Волкера в Донбасс.

Ранее Басурин заявил, что обстрел Донецкой фильтровальной станции вечером в субботу был провокацией силовиков накануне встречи Волкера и замглавы СММ ОБСЕ Александра Хуга в Авдеевке.

"Обстрел Трудовских (запад Донецка — ред.) продолжается до сих пор. Может, потом выяснится, что обстреляют и свою территорию, привезут туда экспертов, зафиксируют и скажут, что это мы. Думаю, провокации могут продолжиться", — сказал Басурин журналистам, отвечая на вопрос, ожидают ли в ДНР провокаций в связи с визитом Волкера в Донбасс.

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